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Туризм Образ жизни Домики хоббитов и греческие города

Домики хоббитов и греческие города

Что посмотреть любителям истории в Краснодарском крае

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Песок Краснодарского края, помимо туристов, помнит миллионы событий: создание Боспорского царства, строительство древнегреческих городов, Хазарский каганат, казачьи походы. Рассказываем, что обязательно надо посмотреть в регионе туристам, которые интересуются историей родной страны.

На Таманском полуострове расположены руины Фанагории, одного из старейших греческих городов, который существовал 27 веков назад и погиб в результате нашествия гуннов. Раскопки здесь идут до сих пор, поскольку глубина исторического слоя составляет 7 метров — и на этой глубине можно увидеть остатки мраморных статуй и колонн, храмов, театров.

Археологический музей-заповедник «Горгиппия» — единственный в России музей под открытым небом. Находится он в Анапе и представляет собой раскопки античного города, который находился здесь в IV–III веках до н. э. Одна из основных достопримечательностей — склеп Геракла. Он называется так, поскольку изнутри расписан фресками с изображениями подвигов знаменитого героя.

В станице Старотитаровской есть музей кубанского казачества. Примечателен он тем, что располагается в доме 1898 года постройки — то есть это реальная казацкая хата, сохранившаяся до наших дней. Здесь воссозданы все детали быта и жизни казаков, а благодаря четырем экспозициям можно узнать много интересного о судьбе и истории людей, которые получили здешние земли от Екатерины II в дар за верную службу. Гостей встречают хлебом-солью и народными песнями. При желании можно посетить местный храм Успения Богородицы.

Дольмен

Дольмены, то есть древние погребальные сооружения, — одна из основных достопримечательностей Туапсинского района. Они немного похожи на домики хоббитов: небольшие, поросшие мхом, с круглым окошком-лазом. Сложены дольмены из плит известняка, тщательно подогнанных друг к другу, и относятся ко времени от 2400 до 1300 годов до нашей эры. В Краснодарском крае находится самое большое скопление дольменов на планете.

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