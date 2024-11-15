Домики хоббитов и греческие города

Песок Краснодарского края, помимо туристов, помнит миллионы событий: создание Боспорского царства, строительство древнегреческих городов, Хазарский каганат, казачьи походы. Рассказываем, что обязательно надо посмотреть в регионе туристам, которые интересуются историей родной страны.

На Таманском полуострове расположены руины Фанагории, одного из старейших греческих городов, который существовал 27 веков назад и погиб в результате нашествия гуннов. Раскопки здесь идут до сих пор, поскольку глубина исторического слоя составляет 7 метров — и на этой глубине можно увидеть остатки мраморных статуй и колонн, храмов, театров.

Археологический музей-заповедник «Горгиппия» — единственный в России музей под открытым небом. Находится он в Анапе и представляет собой раскопки античного города, который находился здесь в IV–III веках до н. э. Одна из основных достопримечательностей — склеп Геракла. Он называется так, поскольку изнутри расписан фресками с изображениями подвигов знаменитого героя.

В станице Старотитаровской есть музей кубанского казачества. Примечателен он тем, что располагается в доме 1898 года постройки — то есть это реальная казацкая хата, сохранившаяся до наших дней. Здесь воссозданы все детали быта и жизни казаков, а благодаря четырем экспозициям можно узнать много интересного о судьбе и истории людей, которые получили здешние земли от Екатерины II в дар за верную службу. Гостей встречают хлебом-солью и народными песнями. При желании можно посетить местный храм Успения Богородицы.

Дольмен Источник: iStockphoto.com/Iaroslav Palchikov





