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Общество Хорошо поели, пора и спать. Медведи ждут снега, чтобы залечь в берлоги, иначе их могут убить

Хорошо поели, пора и спать. Медведи ждут снега, чтобы залечь в берлоги, иначе их могут убить

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16 комментариев

Несмотря на приближение зимы, медведи в Ленинградской области ещё не спят. В видеоловушку в Кингисеппском районе Ленобласти на днях попалась медведица с двумя медвежатами, а спустя сутки довольно упитанный самец. О них рассказывает и показывает петербургский биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Медведи залягут в свои берлоги со дня на день. Летом и осенью им удалось хорошо подготовиться: урожай ягод был богатый, а это основной источник жира для них. Они ждут, когда выпадет снег: им важно укрыться в берлогах во время снегопада, чтобы замело следы, потому что на них тоже охотятся хищники — волки.

Если вы в лесу неожиданно встретите медведя, ни в коем случае не убегайте: это может побудить его к нападению. Надо пятиться назад, увеличивая расстояние до него, и на вытянутых руках поднять над головой куртку, палку или корзину, а если вас несколько человек, возьмитесь за руки и одновременно поднимите их над головой. На группы людей бурые медведи не нападают.

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Медведи Животные Природа Павел Глазков
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Комментарии
16
Zet
3 часа
волки охотятся на медведей? сомнительно... добром для волков это не кончится...
iigaza
2 часа
Не залег вовремя в берлогу - ляжешь шкурой у камина. А ведь спишут на волков.
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