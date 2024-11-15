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Общество На 102-м году жизни умерла старейшая японская принцесса

На 102-м году жизни умерла старейшая японская принцесса

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В Японии утром 15 ноября скончалась принцесса Юрико Микаса, старейший член императорской семьи. Ей был 101 год, сообщает канал NHK со ссылкой на Управление императорского дома Японии.

Юрико была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито — дедушки нынешнего императора Нарухито. 22 октября 2016 года они отпраздновали свою 75-ю годовщину свадьбы в его больничной палате, где он провел последние месяцы жизни. Через пять дней принц Микаса умер.

Принцессу госпитализировали 3 марта этого года в Токио из-за инфаркта и пневмонии. Смерть наступила сегодня в 6:32 по местному времени. Это первая смерть члена императорской семьи после смерти принца Микаса восемь лет назад. Теперь в японской императорской семье 16 человек, включая самого императора и императора в отставке.

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