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Общество СМИ: в Иране хотят открыть клинику для женщин, снимающих хиджаб

СМИ: в Иране хотят открыть клинику для женщин, снимающих хиджаб

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18 комментариев

В Иране в скором времени может появиться клиника, лечащая женщин от снятия хиджаба. Жительницы республики боятся, что подобное учреждение может оказаться тюрьмой для тех, кто противоречит правящей идеологии в стране, пишет 14 ноября The Guardian.

Отмечается, что о создании клиники заявила глава Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Талеби Дарестани. По ее словам, учреждение будет предлагать «научное и психологическое лечение снятия хиджаба».

Как пишет издание Hamshahri Online, сегодня прошло заседание правительственной коллегии по поводу создания клиники по ношению хиджаба. На нем вице-президент по делам женщин и семьи Захра Бехруз-Азер заявила, что этот вопрос должен быть исследован на макроуровне, а именно на Генеральном совете по культуре страны.

«Правительство не вмешивалось и не играло никакой роли в этом вопросе. Мы надеемся продолжить решение этого вопроса эффективным образом и с уважением достоинства женщин с точки зрения ислама», — сказала вице-президент.

В 2022 году в Иране несколько месяцев продолжались массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба. После этого власти ввели новые инструменты для преследования женщин, которые не носят хиджаб, — включая «умные камеры».

Ситуация с акциями против ношения хиджабов вновь всплыла в начале ноября этого года. Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья и прошлась по кампусу в знак протеста против преследования за неправильное ношение хиджаба. Перед тем как девушка была арестована, ее избили и ударили головой о дверь машины, на шинах которой осталась кровь.

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Иран Хиджаб Лечение
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Комментарии
21
Klaustrofobik
58 минут
Ждём в России клинику для женщин отказывающихся рожать.
В д. Гадюкино - дожди.
36 минут
Лучшие друзья РФ.
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