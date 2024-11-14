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Город На окраине Пушкина хотят построить кафе, ТЦ и спорткомплекс. У местных свой взгляд

На окраине Пушкина хотят построить кафе, ТЦ и спорткомплекс. У местных свой взгляд

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10 комментариев

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре в ноябре начались общественные обсуждения проекта развития пространства рядом с окраинной территорией Гуммолосары в Пушкине. На пустом пространстве неподалеку от ЖК «Александровский» и ЖК «Малое сердце» предлагают построить кафе, выставочную галерею и торговый центр.

Проект планировки территории затрагивает лесную зону площадью в 22,78 га в границах улицы Архитектора Данини, полосы отвода Октябрьской железной дороги, Вокзальной и Садовой улиц и улицы Ломоносова в Пушкине. Документацию разработали специалисты НИПЦ Генплана по заказу КГА.

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Проект предполагает строительство кафе, торгового центра, объекта культуры (музея, галереи, выставочного зала, дома культуры, библиотеки), двух детских садов, спортивного клуба, спортивной площадки, спортзала, жилого дома высотой не более трех этажей, объектов инженерной инфраструктуры и новых дорог.

Всё это актуально для жителей Пушкина в целом и особенно Гуммолосар, поскольку в этой местности не хватает подобных объектов. В прошлом Гуммолосары были деревней, и здесь по-прежнему немало индивидуальных домов. В 2010-х на этой территории появился малоэтажный жилой комплекс «Александровский», рассчитанный на 398 квартир и таунхаусов. Сейчас местным жителям необходимо ежедневно ездить куда-либо не только на учебу и работу, но и за отдыхом и развлечениями. Здесь нет ни школы, ни детского сада, ни тем более спортивных залов и музеев.

Жительница Пушкина, ландшафтный дизайнер Елизавета Ушакова во время общественных обсуждений опубликовала свою концепцию благоустройства территории, которую можно сочетать с проектом НИПЦ генплана. При этом она отмечает, что никакой коммуникации с проектировщиками у нее нет.

«ППТ — это большая матрешка. <…> Огромная территория разбита на кусочки со своим функциональным назначением. Территория парка разбита разработчиками ППТ на 3 части. По какой причине принято именно такое решение — я не знаю, так как с НИПЦ генплана у меня контактов нет. Я просто приняла это как данность и разработала для каждого из этих трех частей функциональное наполнение», — рассказывает Ушакова в группе «Парк на Данини», которую она создала специально для обсуждения и продвижения концепции благоустройства.

Местная жительница предлагает обустроить вокруг будущих построек современное пространство с веревочным парком, тропой над землей, яблоневым садом, коворкингом, сценой, зоной отдыха, детскими площадками, городскими огородами, велосипедной и беговой дорожкой, сервисом проката велосипедов.

Ранее жители Гуммолосар активно настаивали на развитии дорожной и пешеходной инфраструктуры рядом с ЖК «Александровский» — в частности, с помощью инсталляций. Иногда такому развитию мешает охранный статус исторического Таицкого водовода, который пролегает рядом.

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Пушкин Парк Елизавета Ушакова Гуммолосары
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Комментарии
10
Klaustrofobik
1 час
Правильно, а в Екатерининском парке построить ещё один дворец, вместо того что в Геленджике пропадает.
Danik
1 час
В парке парк? Может не надо портить Пушкин и окраины. Заводы бы запустили, что вокруг простаивают. Людям работа нужна! Кафе, лофты, софты денег требуют, а не дают.
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