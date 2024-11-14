Тело студента нашли под окнами общежития в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели студента, которого нашли под окнами общежития чужого вуза в Красносельском районе Петербурга.
Экстренные службы на улицу Здоровцева, 12, накануне около трёх часов дня вызвала заведующая общежитием Технологического института, стало известно «Фонтанке» 14 ноября. Помощь врачей юноше уже не требовалась — медики констатировали смерть.
Погибший — 20-летний второкурсник БГТУ «ВОЕНМЕХ» из Миасса. Известно, что в последнее время он ссорился с девушкой — ровесницей из того же города, отношения с которой не были простыми.
Следственный комитет проводит проверку. Основной версией гибели студента считают самоубийство.
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