Тело студента нашли под окнами общежития в Петербурге

Экстренные службы на улицу Здоровцева, 12, накануне около трёх часов дня вызвала заведующая общежитием Технологического института, стало известно «Фонтанке» 14 ноября. Помощь врачей юноше уже не требовалась — медики констатировали смерть.

Погибший — 20-летний второкурсник БГТУ «ВОЕНМЕХ» из Миасса. Известно, что в последнее время он ссорился с девушкой — ровесницей из того же города, отношения с которой не были простыми.