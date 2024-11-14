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Общество Афиша Plus «Не прошло и 60 лет»: звезда «Комбинации» призналась, о какой семейной тайне не могла говорить годами

«Не прошло и 60 лет»: звезда «Комбинации» призналась, о какой семейной тайне не могла говорить годами

9 470
16 комментариев

Проблема алкогольной зависимости затрагивает многие семьи в России, не стала исключением и экс-солистка «Комбинации», у которой в юности пил самый близкий ей человек. Это было показано в одноименном байопике об одной из популярнейших поп-групп времен распада СССР. В разговоре с «Фонтанкой» Алёна Апина призналась, что спокойно об этом говорить стала только недавно.

«Не прошло и 60 лет моей жизни. Да, к сожалению, очень многие люди сталкиваются с такой ситуацией и пережить её очень тяжело, потому что ты не можешь свои мозги и свой взгляд на мир вставить в голову другому человеку, а тем более своему самому близкому человеку», — рассказала Апина.

При этом эта ситуация никак не отразилась на ее собственном отношении к спиртному — артистка может себе позволить выпить в кругу друзей, а иногда воздерживается. «Я совершенно не категорично отношусь к алкоголю. Тут всё зависит от здравомыслия человека», — уверена она.

В большом интервью «Фонтанке» Алёна Апина также рассказала, как её поддержала Алла Пугачева с музыкальным спектаклем «Лимита». Подробнее читайте здесь.

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Комментарии
16
Zet
2 часа
о... певичка у фонтани абонемент купила на публикацию статеек рекламных перед концертом...
Snow*
2 часа
таки теперь банальные откровения Апиной Фъ будет публиковать еще и по частям до нового года. Это самая интересная для читателей тема.
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