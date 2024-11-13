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Происшествия Власти ДНР сообщили, что в Горловке после украинского обстрела 60 тысяч человек остались без света и тепла

Власти ДНР сообщили, что в Горловке после украинского обстрела 60 тысяч человек остались без света и тепла

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21 комментарий

В Горловке шестьдесят тысяч человек остались без света, тепла и воды после украинского обстрела, в результате которого обесточены 143 трансформаторные подстанции. Об этом 13 ноября в своем телеграм-канале сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Без электричества, в том числе, находятся жилой массив «Комсомолец», поселки Комарова, шахты им. Ю. А. Гагарина, шахты «19/20», машиностроительного завода им. Кирова, Аксеновка и большая часть Центрально-Городского района. Без отопления остались почти 200 жилых домов, восемь школ, шесть детских садов и три поликлиники.

Глава Горловки Иван Приходько уточнил, что в течение двух-трех дней должны отремонтировать и запустить большую часть котельных в центре города, а также тех, которые питают жилой массив «Комсомолец» и посёлок Аксёновка.

Говоря об электроснабжении, он уточнил, что практически все трансформаторы выведены из строя.

«Всё руководство Донецкой Народной Республики полностью включилось в решение нашего вопроса, технически быстро решить его не представляется возможным, учитывая условия ежедневных атак украинской армии на объекты энерго- и теплоснабжения», — добавил глава города.

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Комментарии
21
Mies
1 час
Какие ежедневные атаки? Их же давно всех победили. Главный врать не будет.
276386315
1 час
Интересно мне другое, а вот те, кто в Горловке, они радовались ударам по другой стороне? Писали тут гостями в экстазе про темноту, замернут и прочее или же людьми остались? Вот, блин, как Воланд москвичами интересуюсь.
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