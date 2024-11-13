Старинная церковь в Курской области попала под обстрел ВСУ

Дмитриевская церковь, расположенная в приграничном селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, попала под обстрел со стороны Украины. Об этом 13 ноября сообщило региональное правительство.

У храма, возведенного из камня в 1880 году и освященного в честь святого Дмитрия Солунского, пострадал фасад, были выбиты окна и двери.

В настоящее время «Церковь Дмитриевская» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Она была восстановлена относительно недавно после того, как в советское время использовалась в качестве склада и подверглась разрушениям.