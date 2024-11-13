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Происшествия Старинная церковь в Курской области попала под обстрел ВСУ

Старинная церковь в Курской области попала под обстрел ВСУ

1 120
3 комментария

Дмитриевская церковь, расположенная в приграничном селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, попала под обстрел со стороны Украины. Об этом 13 ноября сообщило региональное правительство.

У храма, возведенного из камня в 1880 году и освященного в честь святого Дмитрия Солунского, пострадал фасад, были выбиты окна и двери.

В настоящее время «Церковь Дмитриевская» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Она была восстановлена относительно недавно после того, как в советское время использовалась в качестве склада и подверглась разрушениям.

«В 1920-е годы из нее были изъяты церковные ценности общим весом почти 3 килограмма», — сообщает телеграм-канал правительства Курской области.

Бои идут в Суджанском районе Курской области с начала августа: 80 % района находится под оккупацией ВСУ, а остальные населенные пункты часто обстреливаются.

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Дмитриевская церковь Курская область Обстрел ВСУ
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Комментарии
3
282437267
54 минуты
Народная мудрость: не бомбите, и не бомбимы будете
Klaustrofobik
1 час
Все эти ларьки к архитектуре и истории не имеют никакого отношения.
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