Дмитриевская церковь, расположенная в приграничном селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, попала под обстрел со стороны Украины. Об этом 13 ноября сообщило региональное правительство.
У храма, возведенного из камня в 1880 году и освященного в честь святого Дмитрия Солунского, пострадал фасад, были выбиты окна и двери.
В настоящее время «Церковь Дмитриевская» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Она была восстановлена относительно недавно после того, как в советское время использовалась в качестве склада и подверглась разрушениям.
«В 1920-е годы из нее были изъяты церковные ценности общим весом почти 3 килограмма», — сообщает телеграм-канал правительства Курской области.
Бои идут в Суджанском районе Курской области с начала августа: 80 % района находится под оккупацией ВСУ, а остальные населенные пункты часто обстреливаются.
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