Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 764мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт СКА победил «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

СКА победил «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

860
4 комментария

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Встреча проходила 13  ноября в  Новосибирске. Армейцы с  Невы выиграли со  счетом 1:0 по итогам послематчевой серии бросков.

Основное время и овертайм завершились вничью — 0:0. В серии послематчевых бросков единственный гол забил Валентин Зыков. Матч на ноль отыграл вратарь СКА Егор Заврагин, отбивший все 27 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА прервал серию из пяти поражений подряд. С 34 очками армейцы идут на третьем месте в Западной конференции (16 побед, 11 поражений).

Следующий матч петербуржцы проведут 15 ноября в Казани против «Ак Барса».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
СКА Хоккей
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
280969055
33 минуты
По потерянным очкам и вовсе идут на четвертом, уступая "Северстали". Вот так вот при всех своих тратах, преференциях и надеждах. Долой Романа Борисовича!
Гость
48 минут
Молодцы петербуржцы! Удачи команде Романа Борисовича в следующих матчах! 🤗
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40