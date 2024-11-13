СКА победил «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Встреча проходила 13 ноября в Новосибирске. Армейцы с Невы выиграли со счетом 1:0 по итогам послематчевой серии бросков.

Основное время и овертайм завершились вничью — 0:0. В серии послематчевых бросков единственный гол забил Валентин Зыков. Матч на ноль отыграл вратарь СКА Егор Заврагин, отбивший все 27 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА прервал серию из пяти поражений подряд. С 34 очками армейцы идут на третьем месте в Западной конференции (16 побед, 11 поражений).

Следующий матч петербуржцы проведут 15 ноября в Казани против «Ак Барса».