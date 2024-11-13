Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 764мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Контрактнику, ударившему себя топором по голове, чтобы не идти на СВО, вынесли приговор

Контрактнику, ударившему себя топором по голове, чтобы не идти на СВО, вынесли приговор

2 091
16 комментариев

К шести годам исправительной колонии приговорил Южный окружной военный суд контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не отправляться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте суде.

Бекназарова сочли виновным в намеренном нанесении себе увечий с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях вооруженного конфликта и в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью более одного месяца.

Бекназаров ударил себя топором во время нахождения в пункте временной дислокации в зоне боевых действий и был госпитализирован с рвано-ушибленной раной волосистой части головы, подкожной гематомой правой теменно-височной области и параорбитальной гематомой справа.

Затем он больше месяца не являлся в войсковую часть и проводил время с семьей. 6 февраля Бекназаров самостоятельно пришел в военную прокуратуру и назвал себя «военнослужащим вне сферы воинских правоотношений».

Бекназаров признал вину и раскаялся в содеянном. Его адвокат просил о смягчении приговора, ссылаясь на наличие у военного двух маленьких детей и государственной награды, однако суд не внял этим доводам.

Накануне стало известно, что военный суд в Москве впервые рассмотрит уголовное дело в отношении военнослужащего армии России, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ и дезертирстве в ходе СВО.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Уклонение от службы Увечья Топор Суд СВО Манучехр Бекназаров
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
07.10.1952
28 минут
Манучехр, ты прав!
Панкихой
48 минут
"...ударившему себя топором по голове.." со словами "Смотри как я могу!"?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
Новости компаний
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
Новости компаний
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40