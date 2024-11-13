Контрактнику, ударившему себя топором по голове, чтобы не идти на СВО, вынесли приговор

К шести годам исправительной колонии приговорил Южный окружной военный суд контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не отправляться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте суде.

Бекназарова сочли виновным в намеренном нанесении себе увечий с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях вооруженного конфликта и в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью более одного месяца.

Бекназаров ударил себя топором во время нахождения в пункте временной дислокации в зоне боевых действий и был госпитализирован с рвано-ушибленной раной волосистой части головы, подкожной гематомой правой теменно-височной области и параорбитальной гематомой справа.

Затем он больше месяца не являлся в войсковую часть и проводил время с семьей. 6 февраля Бекназаров самостоятельно пришел в военную прокуратуру и назвал себя «военнослужащим вне сферы воинских правоотношений».

Бекназаров признал вину и раскаялся в содеянном. Его адвокат просил о смягчении приговора, ссылаясь на наличие у военного двух маленьких детей и государственной награды, однако суд не внял этим доводам.

Накануне стало известно, что военный суд в Москве впервые рассмотрит уголовное дело в отношении военнослужащего армии России, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ и дезертирстве в ходе СВО.