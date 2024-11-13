Блинкен заявил, что пришло время завершить войну между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против ХАМАС. Это значит, что пришло время завершить конфликт. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС .

По словам Блинкена, на протяжении многих месяцев Израиль заявлял о своих стратегических намерениях в Газе, направленных на то, чтобы избежать повторения событий 7 октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС вторглась в страну. Для достижения этой цели Израиль сосредоточился на разрушении военной мощи движения и устранении лидеров ХАМАС, ответственных за события 7 октября.

«Теперь основное внимание должно уделяться тому, как прекратить войну», — отметил он.

Отмечается, что с таким заявлением Энтони Блинкен выступил в Вашингтоне на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2 + 2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Кореи.