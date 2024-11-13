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Общество Власть Блинкен заявил, что пришло время завершить войну между Израилем и ХАМАС

Блинкен заявил, что пришло время завершить войну между Израилем и ХАМАС

1 505
16 комментариев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против ХАМАС. Это значит, что пришло время завершить конфликт. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, на протяжении многих месяцев Израиль заявлял о своих стратегических намерениях в Газе, направленных на то, чтобы избежать повторения событий 7 октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС вторглась в страну. Для достижения этой цели Израиль сосредоточился на разрушении военной мощи движения и устранении лидеров ХАМАС, ответственных за события 7 октября.

Как отмечает Блинкен, Израилю удалось достигнуть поставленные цели.

«Теперь основное внимание должно уделяться тому, как прекратить войну», — отметил он.

Отмечается, что с таким заявлением Энтони Блинкен выступил в Вашингтоне на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2 + 2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Кореи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль одобрил пункт соглашения о прекращении огня в секторе Газа, предусматривающий вывод части подразделений ЦАХАЛ с территории анклава.

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Энтони Блинкен Израиль ХАМАС
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Комментарии
16
Эд Хэммет
1 час
А что насчет заложников? 101 человек не понятно где. Кто из них жив, кто мертв? Легко лететь этаким голубем мира, пока у тебя дочь или жену не захватили террористы.
Slava_Rossii2
1 час
Давно пора обыскать все дома в этой Газе и отобрать всё нелегальное оружие.
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