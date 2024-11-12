На Кировском заводе мужчина погиб под трактором

На территории Кировского завода погиб человек. Как стало известно «Фонтанке», 12 ноября около 13 часов 62-летний водитель вышел из трактора, не поставив его на ручник. В итоге трактор самопроизвольно тронулся и наехал на водителя.

Мужчина скончался на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее на заводе «Северная верфь» рабочий погиб, упав с шестиметровой высоты. А в Ленинградской областной клинической больнице электромеханика насмерть зажало лифтом.