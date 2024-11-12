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Происшествия На Кировском заводе мужчина погиб под трактором

На Кировском заводе мужчина погиб под трактором

1 776
4 комментария

На территории Кировского завода погиб человек. Как стало известно «Фонтанке», 12 ноября около 13 часов 62-летний водитель вышел из трактора, не поставив его на ручник. В итоге трактор самопроизвольно тронулся и наехал на водителя.

Мужчина скончался на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее на заводе «Северная верфь» рабочий погиб, упав с шестиметровой высоты. А в Ленинградской областной клинической больнице электромеханика насмерть зажало лифтом.

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Кировский завод Трактор Несчастный случай
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Комментарии
4
Панкихой
15 минут
Встаю я рано поутру, Мне это очень по нутру. С утра, с утра На Кировский Завод пора. С утра, с утра На Кировский Завод пора. С утра, с утра На Кировский Завод пора. С утра, с утра На Кировский Завод пора.
Гость
1 час
Сегодня аномалия какая- то, два одинаковых случая за день, водитель автобуса, теперь это. Печально.
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