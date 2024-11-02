В Петербурге рабочего насмерть зажало лифтом в больнице

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели рабочего в Ленинградской областной клинической больнице, которая расположена в Выборгском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», 2 ноября несовместимые с жизнью травмы получил 64-летний электромеханик одной из городских фирм, которые занимаются обслуживанием лифтов. В субботу он был занят ремонтом оборудования в основном корпусе больницы на проспекте Луначарского, 45. По предварительной информации, мужчину зажало лифтом.

В комитете по здравоохранению Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что сотрудник подрядной организации погиб в результате несчастного случая при техническом обслуживании лифтового оборудования.

Все обстоятельства трагедии установит Следственный комитет.