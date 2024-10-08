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Происшествия На заводе «Северная верфь» погиб сварщик. Он сорвался с высотного объекта

На заводе «Северная верфь» погиб сварщик. Он сорвался с высотного объекта

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3 комментария

Рабочий упал с шестиметровой высоты на заводе «Северная верфь» и погиб, стало известно «Фонтанке» 8 октября. Как сообщают сотрудники завода в социальных сетях, мужчине было 67 лет, он работал бригадиром сборщиков, был харизматичным человеком и хорошим специалистом.

В Следственном комитете по Петербургу «Фонтанке» подтвердили гибель рабочего, уточнив, что по этому факту проводится проверка.

В конце августа в Петербурге на Кронверкском мосту к Петропавловской крепости сварщик погиб после того как его придавила упавшая труба.

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Комментарии
4
280920854
5 минут
погибнуть с 6 метров?
ixform
21 минута
нужно использовать страховочный пояс чтобы не упасть
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