Горнолыжные курорты Краснодарского края готовятся принять больше гостей

В Краснодарском крае ожидают рост турпотока на горнолыжных курортах и готовят инфраструктуру к приему гостей в зимний сезон.

Сейчас на курортах проверяют все системы, отвечающие за работу канатных дорог, а также безопасность и комфорт туристов. Готовят к сезону и трассы. Сейчас на трех главных курортах края располагается треть классифицированных трасс страны — это 170 километров лыжни, которым присвоены разные степени сложности: самая простая — «зеленая», самая сложная — «черная». Это помогает всем, кто любит активный отдых, выбрать маршруты той степени сложности, которая соответствует их мастерству.

Горнолыжные курорты региона традиционно привлекают множество желающих отдохнуть на юге России зимой. Сезон 2024 года не станет исключением — на это указывает общий тренд увеличения турпотока в Краснодарском крае. По итогам 2023 года регион поставил рекорд: отдохнуть сюда приехали 18,6 млн человек. В этом году ожидается не менее 19 млн — и почти 9 млн из них уже побывали в крае летом. Теперь любителей загорать на солнышке сменят поклонники сноуборда, горных лыж и купания в термальных источниках при минусовой температуре.

Привлекательность горнолыжных курортов Краснодарского края обусловлена также разнообразием досуга, который здесь предлагают, отмечают эксперты. Можно проводить время на лыжной трассе — а можно пройти полный чек-ап организма в медцентрах, где работают специалисты высокого класса. Можно плавать в теплом бассейне — а можно отправиться гулять по экотропам. Можно просто несколько дней любоваться горными пейзажами — а можно погладить хаски или северных оленей, покататься на них и больше узнать об этих удивительных животных.