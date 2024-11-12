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Происшествия Замдиректора петербургского приюта заподозрили в растлении воспитанников. Он уже успел стать бывшим

Замдиректора петербургского приюта заподозрили в растлении воспитанников. Он уже успел стать бывшим

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11 комментариев

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска задержали 57-летнего мужчину, до недавнего времени работавшего в одном из районных центров содействия семейному воспитанию в Петербурге. Ему вменяют статью, которая предполагает вплоть до пожизненного срока.

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, жертвами которых стали двое и более несовершеннолетних, возбуждено накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 ноября. Под следствием бывший заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе.

Согласно материалам, в марте прошлого года он неоднократно совершал насилие над мальчиком с инвалидностью, которому на тот момент было 15 лет. Мужчина якобы показывал подростку порно и принуждал к мастурбации и оральному сексу. В случае несогласия пугал психиатрической больницей.

Весной этого года, по версии следствия, замдиректора растлевал другого воспитанника — мальчика, которому шёл восьмой год. Не исключено, что жертв в разы больше.

В центре содействия семейному воспитанию живут сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В июне мужчина ещё занимал должность замдиректора и отмечал вместе с коллегами День соцработника, передавая грамоты от руководства района и депутата ЗакСа. Сейчас его фамилии на сайте центра нет. По телефону учреждения сообщили, что он уволен, но не стали уточнять когда.

В Следственном комитете по Петербургу сообщили, что фигуранту предъявлено обвинение.

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Комментарии
11
278256818
21 минута
Какая-то странная тенденция в последнее время, опять зам директора, а директор не в курсах?
Гость
51 минута
За насилие над детьми, тем более над инвалидами - смертная казнь!
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