Остановились помочь. ДПС на трассе «Псков» нашла пьяных наркоторговцев

Парочку с килограммом запрещенного вещества задержали оперативники на трассе «Псков». Полиция остановилась из-за мигающей «аварийки» с намерением предложить помощь.

Как сообщает ГУ МВД региона 12 ноября, внимание дорожной полиции привлекла «Ауди», припаркованная на обочине трассы в Лужском районе. У машины были включены аварийные сигналы и поднята крышка капота.

Однако сразу стало понятно, что парочка в неадекватном состоянии. На место была вызвана следственно-оперативная группа, в машине нашли порядка килограмма наркосодержащей курительной смеси и 10 граммов психотропа.

Выяснилось, что 33-летний житель Гатчинского района и 28-летняя жительница поселка Стрельна торговали наркотиками — в качестве доказательства в машине была найдена тетрадь с рукописной «бухгалтерией». На трассе они остановились в поисках закладки.