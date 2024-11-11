Блогер Джейк Пол подарил Майку Тайсону голубя перед боем. Боксер обещал скормить птицу своему соколу

Боксер Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по всем трем версиям с 1987 по 1990 год — 15 ноября встретится на ринге с блогером Джейком Полом. Перед встречей Пол сделал своему будущему сопернику подарок: очень дорогого (по его словам) голубя из Юго-Восточной Азии. Об этом 11 ноября сообщает Bloody Elbow.
Несмотря на то что Тайсон ранее признавался, что с детства любит голубей, а уход за ними стал для него своего рода отдушиной, подарок боксера не впечатлил.
«Похоже, это недорогая порода. Я скормлю его своему соколу», — ответил Тайсон, вытаскивая голубя из клетки.
Судьба подаренной птицы осталась неизвестной. А исход матча решится уже в ближайшую пятницу. Джейку Полу — 27 лет, Тайсону — 58. Боксер завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году, после 50 побед и 6 поражений. На счету Пола 9 побед и одно поражение от Томми Фьюри.
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