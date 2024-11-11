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Общество Спорт Блогер Джейк Пол подарил Майку Тайсону голубя перед боем. Боксер обещал скормить птицу своему соколу

Блогер Джейк Пол подарил Майку Тайсону голубя перед боем. Боксер обещал скормить птицу своему соколу

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4 комментария

Боксер Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по всем трем версиям с 1987 по 1990 год — 15 ноября встретится на ринге с блогером Джейком Полом. Перед встречей Пол сделал своему будущему сопернику подарок: очень дорогого (по его словам) голубя из Юго-Восточной Азии. Об этом 11 ноября сообщает Bloody Elbow.

Несмотря на то что Тайсон ранее признавался, что с детства любит голубей, а уход за ними стал для него своего рода отдушиной, подарок боксера не впечатлил.

«Похоже, это недорогая порода. Я скормлю его своему соколу», — ответил Тайсон, вытаскивая голубя из клетки.

Судьба подаренной птицы осталась неизвестной. А исход матча решится уже в ближайшую пятницу. Джейку Полу — 27 лет, Тайсону — 58. Боксер завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году, после 50 побед и 6 поражений. На счету Пола 9 побед и одно поражение от Томми Фьюри.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
и зачем это здесь.
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