«Коммерсантъ»: iFly обсуждает передачу самолетов «Аэрофлоту»

Бывший чартерный перевозчик iFly обсуждает с «Аэрофлотом» передачу ему в «мокрый лизинг» своих самолетов, 11 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в том числе и в Минтрансе.

Отмечается, что речь идет о передаче трех Airbus A330 (в возрасте от 13 до 16 лет) вместе с экипажем, условия сделки пока в стадии обсуждения.

Механизм «мокрого лизинга» разрешен в РФ с 1 сентября этого года, сделка между «Аэрофлотом» и iFly станет первой в своем роде, пишет издание и добавляет, что в «Аэрофлоте» комментировать ситуацию отказались, с iFly связаться не удалось.

Самолеты авиакомпании iFly находятся в двойной регистрации и всё еще принадлежат американской компании Air Lease Corporation, год назад их стоимость оценивалась в 8-10 млрд рублей. iFly намеревалась выкупить их ФНБ, и даже согласовала условия сделки с зарубежными владельцами и страховщиками о проведении сделки через лицензированное финансирование Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), писал «Коммерсантъ» в октябре прошлого года. Но получить финансирование компания не смогла.

Передача самолетов от iFly к «Аэрофлоту» фактически приведет к завершению деятельности компании, пишет издание. Тем не менее, при использовании «мокрого лизинга» авиакомпания, передающая самолеты, обязана сохранять свой сертификат эксплуатанта.

ООО «Ай Флай» зарегистрировано в 2009 году. По данным СПАРК, 56% доли владеет Александр Буртин, сооснователь туроператора Tez Tour. Еще 30% долей — у компании «Юнокс», участвующей в уставном капитале аэропорта Внуково. 9% принадлежит компании «Шелковый путь». До пандемии коронавируса ООО «Ай Флай» в основном занималось чартерными перевозками пассажиров по популярным туристическим направлениям Турции, Египта, Европы, Китая и ЮВА, с 2020-го начало развиваться в области грузовых перевозок и с лета 2022 года внедрило регулярные рейсы внутри России, соединяя города Дальнего Востока с черноморским курортом Сочи. По данным реестра сертификатов эксплуатантов на сайте Росавиации, за компанией числятся шесть Airbus.