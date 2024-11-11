«Выхожу из машины, стоит 50 лбов». Лолита рассказала о попытке срыва концерта «Русской общиной»

Лолита Милявская рассказала о том, как 50 мужчин попытались сорвать ее концерт в Ярославле, состоявшийся накануне, 10 ноября. Об этом певица сообщила в понедельник, 11 ноября, в своем telegram-канале .

По словам певицы, за попыткой срыва выступления стоят активисты из «Русской общины», которые приехали на концерт на минивэнах в количестве 50 человек.

«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать — только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает, и залу. Спасибо зрителям огромное. Спасибо огромное полиции. Спасибо, что моё тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу. Называется это „Русская община“. Ну какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь, не знаю, уничтожить? Или чего вы добиваетесь?» — отмечает Лолита в своем обращении.

После инцидента в Ярославле певица решила выяснить, что скрывается за названием «Русская община». В результате Лолита Милявская обнаружила на страничке организации сомнительные финансовые отчеты и махинации с налогами, в связи с чем требует обнародовать настоящий отчет.

«Ну что накалываете так по налогам людей? Слушайте, дорогая „Русская община“. У меня к вам просьба — если вы уж предъявляете претензии к другим, давайте начните с себя. Хотя бы предоставьте, пожалуйста, для таких, как я, граждан, финансовую отчётность. Жду, иначе тоже напишу на вас доносы», — заключает певица.

«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой „голой вечеринке“ во время СВО, а также после ее постов в соцсетях, в частности, о „потреблении москалей“. Считаем, что после таких действий данная „певица“ не может выходить на сцену», — поясняется в сообщении сообщества.