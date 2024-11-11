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Политика Депортация мигрантов, отмена 94 указов Байдена и добыча нефти. СМИ гадают, чем займется Трамп в первую неделю президентства

Депортация мигрантов, отмена 94 указов Байдена и добыча нефти. СМИ гадают, чем займется Трамп в первую неделю президентства

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3 комментария

Избранный президент США Дональд Трамп в первую неделю работы в Белом доме отменит 94 указа своего предшественника Джо Байдена, начнет массово депортировать мигрантов, решит конфликт на Украине и сделает еще много чего. Американские СМИ гадают, чем займется 47-й глава государства, когда придет к власти.

Как пишет издание AP, Трампу предстоит «сделать очень многое», при этом президент не будет «диктатором». В первую неделю руководства страной избранный глава государства планирует отменить 94 указа Байдена, которые, как отмечает пресс-секретарь штаба Республиканской партии, привели к «кризису на границе и в экономике». Часть этих указов касается сферы образования, Трампу придется разобраться и с ними, пишет AP.

Кроме того, по информации издания, новому президенту предстоит перестроить федеральное правительство, для чего придется уволить тысячи чиновников, а также помиловать людей, участвовавших в беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года. В планах президента — уволить прокурора Джека Смита, который вел два дела против Трампа.

Financial Times отмечает, что в планах Трампа также нарастить объемы добычи нефти и таким образом сбить цены на этот продукт.

Другой вектор работы Трампа — депортация мигрантов. При новом президенте она будет проходить «более гуманно», пишут СМИ. Сам же Трамп заявил, что при его руководстве никто не будет «царем границы».

В ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз обещал в течение суток завершить конфликт на Украине.

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Комментарии
3
Гость
28 минут
А наш может работать ради народа?
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