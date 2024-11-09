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Политика Петр Павел — о словах Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа: «Я не думаю, что это реалистично»

Петр Павел — о словах Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа: «Я не думаю, что это реалистично»

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7 комментариев

Нереалистичными заявления Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа назвал президент Чехии Петр Павел во время конференции Prague Defence Summit, трансляция опубликована на Youtube-канале Международного института стратегических исследований (IISS).

Во время выступления он отметил, что многие страны ждали в США новую администрацию, в надежде, что Дональд Трамп принесет изменения, особенно после его заявлений о том, что он завершит конфликт в течение 24 часов.

«Я не думаю, что это реалистично, но в то же время я верю, что он приложит усилия, чтобы закончить эту войну и договориться с президентом Путиным», — сказал Петр Павел. Он также подчеркнул, что это не будет в интересах Европы и Украины.

«Поскольку, по тому, что мы слышали от советников избранного президента, это просто предоставление России части оккупированных территорий, заявление Украине о том, что она не станет членом НАТО по крайней мере в течение 20 лет, и передача Европе ответственности за долгосрочную защиту 300-километровой линии, которая может быть свободной от оружия», — сказал Петр Павел.

Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа еще до своей инаугурации. В МИД РФ отметили, что воспринимают слова политика как «не более чем риторику», но готовы выслушать идеи по урегулированию конфликта.

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Комментарии
7
Рострелли
1 час
За 24 часа. Еще один нарисовался "киевзатридня".
Заливщик голосовых планок
1 час
Таки, что-то мене подсказывает, что 24 часа уже прошли.
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