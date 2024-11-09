Петр Павел — о словах Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа: «Я не думаю, что это реалистично»

Во время выступления он отметил, что многие страны ждали в США новую администрацию, в надежде, что Дональд Трамп принесет изменения, особенно после его заявлений о том, что он завершит конфликт в течение 24 часов.

«Я не думаю, что это реалистично, но в то же время я верю, что он приложит усилия, чтобы закончить эту войну и договориться с президентом Путиным», — сказал Петр Павел. Он также подчеркнул, что это не будет в интересах Европы и Украины.

«Поскольку, по тому, что мы слышали от советников избранного президента, это просто предоставление России части оккупированных территорий, заявление Украине о том, что она не станет членом НАТО по крайней мере в течение 20 лет, и передача Европе ответственности за долгосрочную защиту 300-километровой линии, которая может быть свободной от оружия», — сказал Петр Павел.