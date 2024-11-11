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Общество Собачки-птички в лесу под Петербургом собираются спать, но появилась внезапная опасность

Собачки-птички в лесу под Петербургом собираются спать, но появилась внезапная опасность

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В лесах Ленинградской области волки устроили охоту на собачек-птичек — хищники нашли нору енотовидных собак и могут пойти в атаку. Об этом рассказал петербургский биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» 10 ноября.

Енотовидные собаки, или собачки-птички, как их называют в Японии за высокие нежные голоса, судя по округлившимся бокам, уже отъелись к зиме и готовы к наступлению холодов. Они единственные из семейства псовых погружаются в зимний сон. Зимуют енотовидные собаки парами.

«Судя по всему, сейчас эти преданные семьянины ведут последние приготовления к тому, чтобы на несколько месяцев залечь в спячку», — отмечает Павел Глазков.

Но семейкам стоит поторопиться — на днях их нору обнаружили волки. «Эти серые разбойники, в отличие от енотовидных собак, выглядят совсем не упитанными, а наоборот — худыми и голодными», — рассказал биолог. Для волков наступает непростая пора: зима для большинства животных — это период борьбы за выживание. Так что волки становятся менее разборчивыми в выборе добычи.

«Надеюсь, дружная семья енотовидных собак успеет благополучно залечь в спячку, а весной вновь представит нашему взору выводок маленьких симпатичных собачек-птичек», — отметил биолог.

По данным комитета по охране объектов животного мира Ленинградской области, в ходе зимнего учета в 2023 году в регионе были отмечены следы 233 волков. Енотовидных собак в Ленинградской области обитает около 5 тысяч.

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Волки Животные Природа Павел Глазков
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