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Общество Пассажирам застрявшего в Японии круизного лайнера оплатят возвращение в Петербург

Пассажирам застрявшего в Японии круизного лайнера оплатят возвращение в Петербург

1 741
10 комментариев

Российских пассажиров круизного лайнера Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean избавили от необходимости искать авиабилеты взамен тех, что были потеряны из-за вынужденной задержки в порту Японии.

Как 9 ноября сообщил «Фонтанке» петербуржец, оказавшийся в числе пассажиров, компания предоставила билеты в Петербург и пообещала обеспечить гостиницу, в которой можно будет ждать рейс. Он должен отправиться на родину 13 ноября, через два дня после того, как лайнер прибудет в Шанхай. Перелёт, как уточняет, непрямой.

Лайнер Spectrum of the Seas следовал по маршруту Шанхай — Япония — Шанхай. Предполагалось, что круиз закончится 9 ноября, но его затянула поломка в порту Йокогама. Туристам пообещали продлить действия приобретённых услуг и возместить 400 долларов за международные перелеты.

Россияне, которых на борту больше пятисот, опасались, что для замены «сгоревших» авиабилетов этой суммы хватит не всем. Так, два дня назад цены на перелёт из Шанхая в Петербург варьировались от 42 до 161 тысячи рублей.

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Комментарии
11
Entrenador2005
1 час
У нас тут парк Юрского периода , а они там на каруселях катаются. Ещё и оплачивают им...
Muzzy
54 минуты
Если уж редакция заинтересовалась этой историей, то было бы очень неплохо опубликовать цену на подобный круиз в ройал карибиан, и по сравнению с этим цена на самолет покажется смехотворной.
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