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Происшествия В квартире на севере Москвы взорвался газ. Пострадали четверо детей

В квартире на севере Москвы взорвался газ. Пострадали четверо детей

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В жилом доме на Карельском бульваре, 23, в Москве взорвался газ, пострадали семь человек, в том числе ребенок, 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По информации наших коллег Msk1, в результате взрыва газа обрушились межкомнатные перегородки. Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве они сообщают, что среди пострадавших четверо детей. На месте на месте работают спасатели и медики.

СК РФ по Москве начал проверку произошедшего. По предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба ведомства.

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