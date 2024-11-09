На Малом проспекте В.О. открылся портал в недра Земли

Субботним днем на перекрестке Малого проспекта В.О. и 8-9 линии возле дома 22 прохожие заметили портал в недра земли: асфальт провалился, образовав глубокую дыру. Фотографию с места инцидента очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Петербуржцы обеспокоены ситуацией, так как зияющая яма не только создает дискомфорт, но и представляет собой реальную угрозу для пешеходов и водителей. Единственный буй, который сигнализировал о подстерегающей опасности, упал на дно ямы и участникам движения не виден.

Местные жители призывали городские службы к немедленному вмешательству, чтобы минимизировать риски и избежать возможных аварий. Они подчеркнули, что «весь Малый в таких порталах».