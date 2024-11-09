Мэра Буя, назвавшего горожанина «никчемышем», наградили за общение с местными жителями

Главу города Буй Костромской области Игоря Ральникова, который ранее назвал местного жителя «инфантильным никчемышем», наградили за общение с буевлянами на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом он рассказал 9 ноября на своей странице «ВКонтакте».

Обращаясь к горожанам, он написал: «…поздравляю всех нас с почетной бронзой». К посту Ральников прикрепил скриншот распоряжения правительства РФ, которое на решение городских вопросов выделило из федерального бюджета 30 млн рублей. Мэр поблагодарил горожан и подчеркнул, что это общая победа.

В конце июля Ральников прокомментировал публикацию местного жителя Дмитрия. Он отметил, что автор критического сообщения и другие «подобные ему инфантильные никчемыши» стремятся острыми, на их взгляд, но безграмотными постами самоутвердиться, пишет РБК. В беседе с «Подъемом» мэр подтвердил, что сам составил этот комментарий. Он пояснил, что обращался не к жителям, действительно заинтересованным в решении проблем, а к отдельным личностям, которые постоянно ищут недостатки в положительных моментах исключительно ради самопиара.