Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

зап.

 772мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Как живут в Курске
Дом Радио
«Реакция» — арест Колесникова
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Мэра Буя, назвавшего горожанина «никчемышем», наградили за общение с местными жителями

Мэра Буя, назвавшего горожанина «никчемышем», наградили за общение с местными жителями

1 580
13 комментариев

Главу города Буй Костромской области Игоря Ральникова, который ранее назвал местного жителя «инфантильным никчемышем», наградили за общение с буевлянами на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом он рассказал 9 ноября на своей странице «ВКонтакте».

Обращаясь к горожанам, он написал: «…поздравляю всех нас с почетной бронзой». К посту Ральников прикрепил скриншот распоряжения правительства РФ, которое на решение городских вопросов выделило из федерального бюджета 30 млн рублей. Мэр поблагодарил горожан и подчеркнул, что это общая победа.

В конце июля Ральников прокомментировал публикацию местного жителя Дмитрия. Он отметил, что автор критического сообщения и другие «подобные ему инфантильные никчемыши» стремятся острыми, на их взгляд, но безграмотными постами самоутвердиться, пишет РБК. В беседе с «Подъемом» мэр подтвердил, что сам составил этот комментарий. Он пояснил, что обращался не к жителям, действительно заинтересованным в решении проблем, а к отдельным личностям, которые постоянно ищут недостатки в положительных моментах исключительно ради самопиара.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Mies
39 минут
Чем не довольны, холопы? Что выбрали, выбрали.
Слава России!
18 минут
расплата будет кровавой , всё это уже проходили...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
Новости компаний
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
ТОП 5
Новости компаний
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00