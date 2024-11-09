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Политика ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на выборах президента

ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на выборах президента

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8 комментариев

Итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду утвердила Центральная избирательная комиссия Молдавии, сообщает 9 ноября пресс-служба комисии.

Решение было принято единогласно Центральной избирательной комиссией и вступает в силу немедленно, при этом оно подлежит утверждению Конституционным судом и может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней, пишет ТАСС.

Во втором туре Майя Санду, выдвинутая политической партией «Партия действия и солидарности», набрала 930 тысяч голосов, или 55,35%. По данным ЦИК, кандидат от оппозиции Александр Стояногло набрал 750 тысяч, или 44,65%. Однако, как пишет ТАСС, в самой Молдавии Стояногло получил 51%, его соперница достигла перевеса за счет голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых в странах ЕС власти открыли более 200 участков. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, выдвинувшая Стояногло, назвала Санду нелегитимным президентом.

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Комментарии
8
385336864257
1 час
дальше в днище
Pilat
41 минута
Интересно не это, интересно как наш МИД признает эти выборы после всего сказанного.
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