ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на выборах президента

Решение было принято единогласно Центральной избирательной комиссией и вступает в силу немедленно, при этом оно подлежит утверждению Конституционным судом и может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней, пишет ТАСС.

Во втором туре Майя Санду, выдвинутая политической партией «Партия действия и солидарности», набрала 930 тысяч голосов, или 55,35%. По данным ЦИК, кандидат от оппозиции Александр Стояногло набрал 750 тысяч, или 44,65%. Однако, как пишет ТАСС, в самой Молдавии Стояногло получил 51%, его соперница достигла перевеса за счет голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых в странах ЕС власти открыли более 200 участков. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, выдвинувшая Стояногло, назвала Санду нелегитимным президентом.