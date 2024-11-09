Поворот юзом вертолета в Томской области обернулся уголовным делом

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбудили следователи Восточного МСУТ СК России, 9 ноября сообщает телеграм-канал регионального следкома на транспорте.

Вмешательство следственных органов потребовалось после того, как накануне вертолет травмировал трех человек на посадочной площадке месторождения Урманское. Следователи предварительно установили, что перед взлетом вертолет МИ-8МТВ1 самопроизвольно развернулся и наехал на людей.

Как пишут коллеги из NGS, вертолет был задействован в выполнении вахтовых перевозок, эксплуатант-перевозчик — Новосибирская компания.

Пострадавших доставили в больницу. Двое получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Третий с ушибами находится под наблюдением медиков.