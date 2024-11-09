Число погибших в результате теракта в Пакистане выросло до 27. Появились кадры момента взрыва

Число погибших во время теракта на железнодорожной станции Кветта в Пакистане выросло до 27, 9 ноября сообщает телеканал Geo TV.
Ранее представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд сообщил, что в результате взрыва пострадали около 40 человек, 10 из которых находятся в критическом состоянии, еще 24 погибли на месте, среди них — военные и сотрудники железной дороги.
В предварительном отчете Управления по борьбе с терроризмом (УТБ) говорится, что у террориста при себе была сумка, в которой находилось от 8 до 10 кг взрывчатых веществ.
Ранее «Фонтанка» писала, что теракт произошел утром в субботу возле кассы, где более 100 человек ждали отправления экспресса, направлявшегося в Пешавар. В больнице Кветты объявили чрезвычайное положение, власти призвали людей сдавать кровь. Ответственность за теракт взяла запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана», целью которой были военные.
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