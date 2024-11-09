Число погибших в результате теракта в Пакистане выросло до 27. Появились кадры момента взрыва

Число погибших во время теракта на железнодорожной станции Кветта в Пакистане выросло до 27, 9 ноября сообщает телеканал Geo TV.

Ранее представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд сообщил, что в результате взрыва пострадали около 40 человек, 10 из которых находятся в критическом состоянии, еще 24 погибли на месте, среди них — военные и сотрудники железной дороги.

В предварительном отчете Управления по борьбе с терроризмом (УТБ) говорится, что у террориста при себе была сумка, в которой находилось от 8 до 10 кг взрывчатых веществ.