Чудесное возвращение: пес по кличке Грей нашел дорогу домой благодаря сотруднице Росгвардии

Жители Ленобласти радуются чудесному возвращению домашнего любимца, который вернулся домой после долгого и опасного путешествия. В этой истории не обошлось без помощи росгвардейцев. Трогательное видео долгожданной встречи опубликовала пресс-служба ведомства.

Пёс Грей сбежал из частного дома более трех месяцев назад, и семья почти утратила надежду снова увидеть его. В поисках дома собака преодолела более 40 километров, покинув границы знакомой местности. Однако судьба улыбнулась Грею в самый неожиданный момент.

Исхудалого и усталого, его заметила сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии, которая прогуливалась со своим питомцем неподалёку. Не раздумывая, она приютила его. Все остальное было делом техники: специалисты ветеринарной клиники обнаружили у Грея вживленный чип и сумели быстро отыскать его хозяев.