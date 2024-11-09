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Город Чудесное возвращение: пес по кличке Грей нашел дорогу домой благодаря сотруднице Росгвардии

Чудесное возвращение: пес по кличке Грей нашел дорогу домой благодаря сотруднице Росгвардии

1 922
9 комментариев

Жители Ленобласти радуются чудесному возвращению домашнего любимца, который вернулся домой после долгого и опасного путешествия. В этой истории не обошлось без помощи росгвардейцев. Трогательное видео долгожданной встречи опубликовала пресс-служба ведомства.

Пёс Грей сбежал из частного дома более трех месяцев назад, и семья почти утратила надежду снова увидеть его. В поисках дома собака преодолела более 40 километров, покинув границы знакомой местности. Однако судьба улыбнулась Грею в самый неожиданный момент.

Исхудалого и усталого, его заметила сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии, которая прогуливалась со своим питомцем неподалёку. Не раздумывая, она приютила его. Все остальное было делом техники: специалисты ветеринарной клиники обнаружили у Грея вживленный чип и сумели быстро отыскать его хозяев.

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Комментарии
9
баба Яга против
1 час
как то Грей похоже не очень рад возвращению)
282437267
9 минут
осознанные хозяева и чипируют, и вакцинируют. скрепные - жалуются как это дорого и как вредно.
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