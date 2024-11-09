В Пакистане от подрыва террориста-смертника погибли 24 человека. Путин выразил соболезнования

Не менее 24 человек погибли при подрыве террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта в Пакистане, более 40 получили ранения, 10 из них находятся в критическом состоянии, 9 ноября сообщает телеканал Geo TV.

Взрыв произошел возле кассы, где более 100 человек ожидали прибытия поезда, пишет AP. Среди погибших — не менее 12 военных и шесть сотрудников железной дороги.

В больнице Кветты объявили чрезвычайное положение, вызвали дополнительных врачей и вспомогательный персонал, пишут «Ведомости». Издание отмечает, что ответственность за нападение взяла запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана», целью которой были военные.

В связи с терактом президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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