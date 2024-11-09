Лось в Петербурге поймал Nissan Qashqai. Животное погибло, машина разбита

Серьезное ДТП на одной из самых крупных улиц Петербурга устроил ранним утром в субботу лось. Животное внезапно выскочило на проезжую часть Софийской улицы, водитель автомобиля Nissan Qashqai не успел предотвратить столкновение. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«Ребята, смотрите в оба глаза на дорогу! Не липните в телефонах!» — прокомментировал видео Виталий.

Животное получило множественные травмы и, к сожалению, погибло на месте происшествия. Водитель Nissan, хотя и не пострадал, был в шоке от произошедшего. Сам автомобиль получил серьезные повреждения.

ДТП с участием лосей регулярно попадают в полицейские сводки. В августе, писала «Фонтанка», Porsche сбил животное на федеральной трассе «Кола», водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В сентябре после встречи с лосем в Волосовском районе 77-летний водитель «Лады» попал в больницу в тяжелом состоянии, его машина превратилась в металлолом.