В Удмуртии Volkswagen Polо врезался в автобус с детьми. Четыре человека погибли, два ребенка пострадали

Четыре человека погибли, два ребенка пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в удмуртском Сарапуле, 9 ноября сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Как установили следователи, авария произошла в 6 утра по московскому времени. Предварительно водитель Volkswagen Polо не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 11 детей. Погибли водитель Volkswagen Polо и три его пассажирки. Детям из микроавтобуса, сопровождающему их взрослому и водителю оказана амбулаторная помощь, их жизни и здоровье вне опасности.