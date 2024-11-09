В Удмуртии Volkswagen Polо врезался в автобус с детьми. Четыре человека погибли, два ребенка пострадали

Четыре человека погибли, два ребенка пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в удмуртском Сарапуле, 9 ноября сообщает МЧС России в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте работают 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.
По факту ДТП Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело о нарушении ПДД.
Как установили следователи, авария произошла в 6 утра по московскому времени. Предварительно водитель Volkswagen Polо не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 11 детей. Погибли водитель Volkswagen Polо и три его пассажирки. Детям из микроавтобуса, сопровождающему их взрослому и водителю оказана амбулаторная помощь, их жизни и здоровье вне опасности.
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