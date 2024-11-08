В Чите собираются призвать на срочную службу участника СВО, получившего ранение

Молодого жителя Читы, принимавшего участие в СВО в составе подразделения «Шторм», собираются призвать на срочную службу. Он получил повестку для прохождения медкомиссии. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает издание «Чита.ру».

По словам 24-летнего читинца, он явился в военкомат для уточнения документов воинского учета. В ходе посещения военного комиссариата участнику СВО вручили повестку на медкомиссию.

«Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что „по виду я нормальный“. После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно», — рассказал молодой житель Читы.