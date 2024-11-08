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Общество В Чите собираются призвать на срочную службу участника СВО, получившего ранение

В Чите собираются призвать на срочную службу участника СВО, получившего ранение

1 799
10 комментариев

Молодого жителя Читы, принимавшего участие в СВО в составе подразделения «Шторм», собираются призвать на срочную службу. Он получил повестку для прохождения медкомиссии. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает издание «Чита.ру».

По словам 24-летнего читинца, он явился в военкомат для уточнения документов воинского учета. В ходе посещения военного комиссариата участнику СВО вручили повестку на медкомиссию.

«Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что „по виду я нормальный“. После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно», — рассказал молодой житель Читы.

По данным издания, он оказался в зоне боевых действия после вступления в подразделение «Шторм» в колонии. В распоряжении «Читы.ру» есть документы о слепом ранении бедра, полученном в декабре 2023 года, и повестка в военкомат.

Военный комиссар Константин Селезнев сказал корреспонденту издания, что не помнит конкретного призывника. Однако он уточнил, что участие в СВО не освобождает от срочной службы.

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — ответил военком.

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Комментарии
10
Гость
1 час
О, этого не жалко.
Гость
1 час
А вот в СССР, после колонии, вроде, не призывали, разве что, может, в стройбат?..)
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