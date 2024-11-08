Цветные пятна были обнаружены в акватории Галерного фарватера. Рассказываем, откуда они взялись

Цветные пятна обнаружили местные жители в акватории Галерного фарватера. Загрязнения воды были замечены около причалов. Кадрами разводов на воде с «Фонтанкой» 8 ноября поделился читатель.

Источник: читатель «Фонтанки»







Фотографии в районе площади Морской Славы мужчина сделал днем 8 ноября. Немного позже в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора «Фонтанке» рассказали, откуда взялись пятна со снимков.

Источник: читатель «Фонтанки»

«Учитывая кратковременный сброс, который образовал шлейф радужных разводов вдоль причальной стенки, вероятной причиной загрязнения могли стать подсланевые воды, в состав которых входят различные нефтепродукты и примеси», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подсланевые воды образуются в результате эксплуатации судов. Эти воды по правилам нужно сдавать в специализированные организации.

«Для установления обстоятельств произошедшего направлены запросы в полицию на водном транспорте, в администрацию Большого порта Санкт-Петербург», — подчеркнули в Росприроднадзоре.

Аналогичный инцидент произошел неделю назад, 1 ноября, в Большой Невке. Тогда пятна на воде специалисты убирали специальной пеной.