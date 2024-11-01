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Происшествия Экологи устранили загрязнения в Большой Невке. Рассказываем, что это было

Экологи устранили загрязнения в Большой Невке. Рассказываем, что это было

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1 комментарий

Загрязнения в виде масляных пятен, замеченные в Большой Невке, ликвидированы. Скорей всего, причина кроется в подсланевых водах, сообщили 1 ноября в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В подсланевые воды входят нефтепродукты и примеси, которые образуются во время работы судов. Эти самые воды нужно сдавать в специализированные места. Но, к сожалению, так происходит не всегда.

«Многие пренебрегают данными требованиями и избавляются от них, сбросив в водный объект. Подобные сбросы происходят в темное время суток, чтобы зафиксировать момент нарушения не было возможности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты обработали акваторию активной пеной. Сейчас загрязнений нет.

Странные пятна и борьбу с ними заметили местные жители утром в пятницу. Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» показывал кадры, которыми поделились очевидцы происходящего.

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Комментарии
1
Гость
45 минут
Введите уже тахографы с личными карточками как у водителей и не будет этой анархии.
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