Экологи устранили загрязнения в Большой Невке. Рассказываем, что это было

Загрязнения в виде масляных пятен, замеченные в Большой Невке, ликвидированы. Скорей всего, причина кроется в подсланевых водах, сообщили 1 ноября в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Источник: Официальный телеграм-канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора

В подсланевые воды входят нефтепродукты и примеси, которые образуются во время работы судов. Эти самые воды нужно сдавать в специализированные места. Но, к сожалению, так происходит не всегда.

Источник: Официальный телеграм-канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора

«Многие пренебрегают данными требованиями и избавляются от них, сбросив в водный объект. Подобные сбросы происходят в темное время суток, чтобы зафиксировать момент нарушения не было возможности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты обработали акваторию активной пеной. Сейчас загрязнений нет.

Странные пятна и борьбу с ними заметили местные жители утром в пятницу. Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» показывал кадры, которыми поделились очевидцы происходящего.