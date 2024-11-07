В гнезде все в порядке: судьба сталинской любимицы в мелодраме «Любовь Советского Союза»

Источник: Централ Партнершип







Псевдоисторическая мелодрама «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева приблизительно основана на деталях личной жизни актрисы Валентины Серовой, трагически потерявшей первого мужа-летчика, а потом вышедшей замуж за писателя Константина Симонова. Героиня фильма, Галина Коврова, повторяет эту любовную траекторию, однако едва ли не главным мужчиной в ее жизни становится все-таки товарищ Сталин, выступающий то как отец-покровитель, а то как соединяющий сердца Купидон.

В «Любви Советского Союза» много фантастического и запоминающегося, но по принципу, которому учил еще штандартенфюрер Штирлиц, больше всего запоминается последняя фраза. Это своего рода эпиграф, но подвешенный в конце, перед финальными титрами на нарядном лучезарном фоне, стилизованном под мозаику на московской станции метро «Маяковская»: «Любовь мешает смерти. Л. Н. Толстой».

Вырванная из контекста и потому звучащая оптимистично фраза принадлежит не то чтобы самому Льву Николаевичу, а его персонажу — это одна из реплик в потоке сознания умирающего князя Андрея, который готовится отрешиться и пробудиться от своего физического существования, «вернуться к общему и единому источнику». Какое отношение эта метафизическая толстовская цитата имеет к «Любви Советского Союза», переполненной молодой, брызжущей через край энергией и вообще жадной борьбой за существование, остается только догадываться. С таким же успехом, чтобы показать свою начитанность, создатели картины могли завершить ее такой, например, цитатой: «Жизнь победила смерть неизвестным для меня способом» из рассказа «Сундук» Даниила Хармса — этот писатель, по крайней мере, хронологически ближе к описываемой эпохе: судьба взрослой героини (Ангелина Стречина) в фильме прослеживается с 1938 по 1942 год.

Источник: Централ Партнершип

Впрочем, сам по себе уже достаточно выразителен пролог, где мы видим 12-летнюю Галю совсем юной зубастой нимфеткой (Алисия Разумовская), которая блестяще берет первую высоту в своей жизни: проходит медицинское освидетельствование перед вручением букета товарищу Сталину. Осматривающий девочку врач велит дыхнуть на него, и когда Галина, плотоядно приблизив свое личико, обдает мужчину своим свежим ароматом только начавшего распускаться цветка, доктор затуманивается и с трудом вспоминает, что, собственно, должен сказать: «Изо рта не воняет, может быть допущена». Допущенная на трибуну мавзолея Галя преподносит Сталину цветы, с детской непосредственностью фамильярно похлопав его по спине, и после этого Иосиф Виссарионович так или иначе осеняет своим присутствием всю ее жизнь.

В основном по отношению к Галине Сталин выступает, скорее, как добрый гений, но чтобы как-то сигнализировать о неоднозначности этой исторической фигуры, каждый раз при появлении вождя включается мрачноватая и угрожающая музыка. Отдельно интересно следить за тем, как в разных эпизодах варьируется рост Сталина, которого играет довольно рослый Александр Устюгов. В некоторых сценах генсек оказывается на голову выше всего президиума ЦК КПСС, а в каких-то, наоборот, смотрит снизу вверх на второго мужа Галины, драматурга Туманова (Роман Васильев).

Но это будет уже ближе к финалу, когда Туманов станет не только лауреатом Сталинской премии (в качестве свадебного подарка от Иосифа Виссарионовича), но и бесспорным моральным авторитетом для всей страны, обратившись к ней (со сцены и одновременно по радио) со своим стихотворением «Жди меня». В сущности, это стихотворение Константина Симонова, отданное Туманову, является единственным подлинным документом описываемой в фильме эпохи и единственной привязкой хоть к какой-то реальности, в том числе эмоциональной. Все остальное — богато разукрашенные девичьи фантазии и дамские грезы о том, как здорово быть молодой миловидной кинозвездой, девушкой мечты бравого летчика (Кирилл Кузнецов), Героя Советского Союза, который будет тебя катать то на кабриолете ЗИС, а то и на своем самолете, пролетев под мостом где-то возле Кремля на манер легендарного Валерия Чкалова (архитектура фильма имеет тоже несколько фантастический оттенок, хотя и не такой оголтелый, как в новейшей экранизации «Мастера и Маргариты»). Товарищ Сталин, который все видит, конечно, узнает об этих развлечениях звездной пары, и вскоре перепуганные молодожены будут стоять перед ним на ковре во время торжественного банкета. Однако все кончится хорошо, одной из фирменных сталинских басен-тостов, благословляющей молодых: «Почему сокол высоко летает? Потому что у него в гнезде все в порядке» и присвоением летчику Коврову звания комбрига, потому что шикарное гнездышко Ковровых, обшитое карельской березой, «для полковника великовато».

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Тему гнезда развивает также постановка спектакля «Дворянское гнездо», где Галина готовится сыграть Лизу Калитину, хотя ее высоко летающий муж, услышав название пьесы, шутливо настораживается: «Это что, про диверсантов?», а потом объясняет свою дремучесть: «У нас в школе литературы не было. Буржуазная литература — классово чуждая, а новую еще не написали». Созданием новой литературы как раз и займется следующий Галинин спутник жизни, влюбившийся в нее с первого взгляда и пламенно объясняющий приятелю: «Я для этой женщины буду писать все, что угодно — пьесы, поэмы, романы, доклады, доносы — все, чтобы она стала моей».

Тему доносов, однако, создатели картины аккуратно обходят, чтобы не разрушать романтическую обстановку и гламурную атмосферу великой эпохи, хотя есть в фильме короткий эпизод, в котором одна второстепенная театральная артистка открывает дверь на тревожный ночной стук уже одетая и с рюкзачком — почти как композитор Дмитрий Шостакович, по ночам на всякий случай сидевший у двери с чемоданчиком. Но эта деталь тут носит скорее иронический характер, все-таки фильм называется не «Кошмары Советского Союза», а «Любовь Советского Союза», и любовь эта мешает не только смерти, как утешал себя князь Андрей, но и в более широком смысле — любой реальности, которую неприятно осознавать, но с которой неизбежно приходится мириться.

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»