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Происшествия «Что-то произошло нехорошее». Под окнами дома на Большевиков подобрали девушку

«Что-то произошло нехорошее». Под окнами дома на Большевиков подобрали девушку

6 849
6 комментариев

В Невском районе Петербурга 7 ноября сотрудники экстренных служб прибыли на помощь девушке, которую обнаружили под окнами жилого дома.

О прибытии машин реанимации, МЧС и полиции к дому 3/1 на проспекте Большевиков около 11:30 сообщила наша читательница. «Что-то произошло нехорошее», — написала она.

Как стало известно «Фонтанке», пострадавшей оказалась 19-летняя девушка. По предварительным данным, ее госпитализировали.

Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии
6
Константин Ва.
1 час
Подобрали, это как? Она там бесхозная была? От хозяев убежала?
Гость
1 час
Ничего непонятно, но очень интересно. С фразой "что-то нехорошее случилось" надо дежурить в приемной скорой помощи.
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