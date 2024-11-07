«Что-то произошло нехорошее». Под окнами дома на Большевиков подобрали девушку

В Невском районе Петербурга 7 ноября сотрудники экстренных служб прибыли на помощь девушке, которую обнаружили под окнами жилого дома.

О прибытии машин реанимации, МЧС и полиции к дому 3/1 на проспекте Большевиков около 11:30 сообщила наша читательница. «Что-то произошло нехорошее», — написала она.