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Общество Politico: Трамп рассматривает на пост госсекретаря сенаторов Рубио и Хагерти и экс-посла США в Германии Гренелла

Politico: Трамп рассматривает на пост госсекретаря сенаторов Рубио и Хагерти и экс-посла США в Германии Гренелла

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5 комментариев

Дональд Трамп рассматривает на должность госсекретаря Соединенных Штатов бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, а также сенатора от штата Флорида Марко Рубио и сенатора от штата Теннесси Билла Хагерти. Об этом 7 ноября пишет издание Politico со ссылкой на источник в Конгрессе.

По данным собеседника издания, кандидатом на пост главы Пентагона рассматривается сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Среди тех, кто может получить должности в новой администрации, также называются журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Пороговое значение — 270. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, сам Трамп назвал себя 47-м главой Белого дома. Кроме того, он сказал: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». Что ещё он сказал в своей речи после выборов, читайте на «Фонтанке». Подробнее о выборах президента США также читайте на «Фонтанке». После завершения выборов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает всю информацию и анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов.

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Комментарии
5
280896530
42 минуты
Вся российская политика и экономика целиком и полностью зависит не только от того кто в Белом доме Вашингтона, но и от настроения этого человека. В самой РФ ничего независимого не осталось, кроме бреда.
Гость
27 минут
По прошлому сроку ничего внятного касательно его правления не припомню.Что то он пытался показать КНДР,но потом заднюю включил.
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