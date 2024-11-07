Politico: Трамп рассматривает на пост госсекретаря сенаторов Рубио и Хагерти и экс-посла США в Германии Гренелла

Дональд Трамп рассматривает на должность госсекретаря Соединенных Штатов бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, а также сенатора от штата Флорида Марко Рубио и сенатора от штата Теннесси Билла Хагерти. Об этом 7 ноября пишет издание Politico со ссылкой на источник в Конгрессе.

По данным собеседника издания, кандидатом на пост главы Пентагона рассматривается сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Среди тех, кто может получить должности в новой администрации, также называются журналист Такер Карлсон и бизнесмен Илон Маск.