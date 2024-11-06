Пламя прорывается через крышу, а затем охватывает весь салон. Показываем, как горел лазурный автобус в Кронштадте

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео возгорания лазурного автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте. На кадрах видно, что транспортное средство останавливается перед пешеходным переходом, когда из задней части начинает валить дым. Затем через крышу вырываются языки пламени. Водитель включает аварийку и выходит из кабины, чтобы осмотреть машину. После этого пламя охватывает уже весь салон.
Пассажирский автобус вспыхнул на Цитадельском шоссе около 14:30 6 ноября. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Третьего парка», обслуживающего автобус, пассажиров в салоне не было, транспорт выполнял межпарковый рейс. Пожар пришлось тушить экстренным службам. ЧП создало пробку на Цитадельском шоссе.
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