СМИ: Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу и поздравить с победой

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден планируют позвонить Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение на президентских выборах, а также выступить с публичными заявлениями. Об этом 6 ноября сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации Reuters, Камала Харрис выступит с речью около 18:00 6 ноября (02:00 7 ноября по Москве). Время выступления Байдена не называется. Но, по данным NBC, действующий президент также собирается пригласить Трампа в Белый дом и посетить церемонию инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным американских СМИ, Трамп набрал от 276 до 279 голосов при необходимых 270. Сам Трамп выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США.