Исторические здания Петербурга ранжируют по ценности. Но уже без списка аутсайдеров, лишенных охраны

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Смольный решил отказаться от планов составить список «неценной» и разрешенной к сносу исторической застройки. А включить в закон только списки ценного — остальное оставить под прежней защитой. Градозащитники в добрые намерения не верят и считают, что угроза сноса дореволюционных зданий сохраняется, а то и выросла.

Закон об объединенных зонах охраны Петербурга № 820-7 планируется скорректировать к лету 2025 года или даже раньше. Инициатива радикально изменилась по сравнению с первоначальным вариантом: тогда предполагали снять запрет на снос «несредовых», то есть не обладающих ценностью исторических зданий.

Исторические здания, согласно закону № 820-7, — это не включенные в перечень объектов культурного наследия, в том числе выявленных памятников, постройки до 1917 года включительно. Располагаются в исторически сложившихся центральных районах, а также в Невском районе. За пределами центра историческими считаются здания, построенные до 1957 года включительно, а также деревянные здания постройки до 1917 года.

Черный список не составлять

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС 6 ноября глава комитета по охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов, у корректировки есть два больших блока.

Первое — это плановые изменения, которые вносятся регулярно и связаны с продолжающейся работой по изучению исторической среды. Кроме того, комитет ведет работу и по определению возможностей и параметров размещения

объектов социнфраструктуры. «Город Санкт-Петербург — это современный

мегаполис, развивающийся, и, как любой город исторический, должен находиться в некоем балансе между сохранением и развитием. Естественно, в этом городе должны появляться объекты социальной инфраструктуры для того, чтобы удовлетворять потребности жителей. Но при этом эти объекты не должны, естественно, входить в диссонанс с исторической средой», — объяснил Михайлов. Такая же работа ведется по планируемым к размещению или реконструкции дорогам и сохранению исторических зеленых насаждений.

Второй блок, касающийся перехода к пообъектной охране исторического центра, как раз и стал причиной споров и шумихи как в профессиональном сообществе, так и в среде градозащитников, активистов и просто любителей Петербурга. В первой версии, если вкратце, предлагалось поделить здания на три списка: ценных средовых, средовых и несредовых. Законодательный запрет на снос последней группы предлагалось снять (сейчас же снос любых исторических зданий запрещен).

Председатель КГИОП пояснил: от идеи списка «неценных» было решено отказаться. Внесение его в закон чиновник назвал «преждевременным». В итоге там появятся два новых списка: ценные средовые и ценные рядовые объекты. Михайлов подчеркнул, что не вошедшие в списки объекты останутся историческими и также будут охраняться. «А изменение собственно принципа охраны будет отложено до проведения полной инвентаризации всей застройки в исторически сложившихся центральных районах», — добавил спикер.

Еще одно положительное изменение: в центральных районах под охрану будут взяты и дома, которые были построены уже после революции. Речь пока идет о 650 зданиях.

«Мы расширили характеристики оцениваемой застройки и <…> посчитали важным в том числе взять под охрану объекты, которые были построены с 1918 по 1957 год. Время идёт. Как нам кажется, этот пласт советской застройки также требует охраны. И это упущение в законе, который будет представлен на общественное обсуждение, оно исправлено», — объяснил Алексей Михайлов.

Ценное или рядовое?

По итогам более чем года появилось понимание, каким образом проводить работу по оценке характеристик исторических зданий Петербурга, пояснил председатель комитета. «Тем более эта работа уже велась нашими предшественниками. У нас в настоящий момент в законе № 820-7 есть перечень ценной застройки, квартальной. То есть здесь это не какое-то совершенно новое открытие, это скорее такое продолжение работы, — добавил он. — Естественно, как и любая оценка ценности, в итоге она приводит к тому, что мы говорим: это более ценное, это менее ценное. Здесь работа с историческими зданиями аналогична общим методическим подходам. И по результатам этой работы, которая была выполнена на основании общемировых принципов, мы подходим к некоему перечню. И этот перечень ценных, более ценных объектов, он должен появиться в итоге как на историко-культурном опорном плане, так и в законе № 820-7».

Здание относится к той или иной категории по совокупной оценке: архитектурная ценность, историческая ценность, градостроительная ценность, функционально-типологическая ценность.

Сейчас в проекте в списке ценных средовых — 915 объектов, которые формируют уличный фронт. В режимы будет включена более строгая защита объемно-пространственных характеристик, в частности это касается устройства мансард и изменения дворовых фасадов.

В список ценных рядовых пока предложены 4656 объектов. Они также формируют уличный фронт и будут охраняться в «обычном» режиме. С категоризацией внутриквартальной застройки было решено повременить. Работа по инвентаризации зданий — беспрецедентная по объему. Всего только в центре Петербурга, напомним, более 14 тысяч исторических зданий — не считая зданий-памятников.

Отвечая на вопрос о сроках, Алексей Михайлов вспомнил архитектора и искусствоведа Бориса Александровича Розадеева, который с коллегами в 60–70-е годы полагал, что инвентаризация будет завершена за пять лет. Чиновник пояснил: характеристики исторической среды настолько многогранны, что говорить пока про какие-то конечные даты сложно. Огромная работа уже была проделана, но куда-то специалисты не смогли попасть физически, а где-то не смогли найти документы. «Любой такой спорный случай нами рассматривался как основание для того, чтобы, естественно, пока этот объект остался историческим. Мы не хотим совершать ошибок», — добавил он.

На вопрос, не будет ли такого, что в итоге в законе все же останется место для списка несредовых объектов, глава КГИОП ответил: «На самом деле этот список в будущем не появится, потому что мы идем по принципу, который принят везде — по принципу формирования исчерпывающего перечня ценных объектов». Чиновник объяснил, что этот принцип принят и в других регионах России, и за рубежом. Итогом работы, если не в этой редакции закона, то в следующей, должны стать перечни ценных, более ценных, менее ценных объектов — поадресные без всяких исключений.

Алексей Михайлов предположил, что перечень «не средовых» объектов вызвал больше всего вопросов из-за психологии восприятия. Потому что редко, когда ценность определяют через формирование перечня исключений. Например, никто не формирует список «неценных картин». «Поэтому сделан был вывод. Мы получили отклик обратный горожан, получили отклик профессионального сообщества», — добавил председатель.

Менять категорию здание сможет, скорее всего, в случае, если будут выявляться какие-то новые сведения. «Я полагаю, что с высокой долей вероятности, это будет подвижка в сторону увеличения. То есть, если объект сейчас ценный рядовой, то в случае выявления каких-то дополнительных исторических сведений, дополнительных характеристик, он может перейти в более высокую категорию — в ценный средовой, — объяснил Михайлов. — Для обратного движения я пока оснований не вижу. Хотя, с точки зрения методики — посмотрим. Скорее всего, нет».

Нам нужен ответ «нет»

Вице-президент петербургского союза архитекторов, заслуженный архитектор России Святослав Гайкович высказал свое мнение: «Некоторые передавливания предмета охраны в пользу того, что любую запятую, поставленную до 1917 года, мы должны беречь как зеницу ока — это категорически неправильная точка зрения. Она очень широко распространена». Эксперт пояснил: в любой период в Санкт-Петербурге было очень много не только градостроительных ошибок, но и просто какой-то хозяйственной деятельности, которую сейчас все обязаны беречь в ущерб возможности дальнейшего развития Петербурга.

Он привел в пример Исаакиевский собор, которые перестраивался четыре раза, арку Главного штаба и сам Главный штаб, ради строительства которых были снесены 37 строений.

«Мне кажется, очень важно, чтобы сохранился город Санкт-Петербург в своей блистательности и в своем постоянном развитии. Развитие и отношение к реконструкции является исторической традицией Санкт-Петербурга», — заключил Гайкович.

К слову, ранее градозащитники вступились как раз за следы «хозяйственной деятельности», а именно за небольшие дворовые постройки, каретные сараи и конюшни — непарадный Петербург, который за свою атмосферу приобретает все больше поклонников. Во время обсуждения градозащитники также обращали внимание, что дата постройки — это объективный, тогда как любые другие носят оценочный характер.

После пресс-конференции Алексея Михайлова на выходе поджидала группа градозащитников и активистов, которые попытались добиться от чиновника ответа на вопрос: можно ли будет в итоге законно сносить исторические здания.

— Смольный видит беспрецедентное возмущение петербуржцев попыткой легализовать снос исторических зданий, и пытается обмануть людей. В реформе 820-го закона есть один краеугольный вопрос, ответ на который дает понять, зачем она затеяна: «Можно ли будет законно сносить исторические здания, которые сейчас находятся под охраной?». Ответ — да, — высказал мнение градозащитник, журналист, директор фонда «Голодай» Олег Мухин.

Собеседник смотрит на ситуацию пессимистично: если в первой версии был список «не средовых» разрешенных к сносу объектов, то теперь этот список условно безграничный.

«Мы настаиваем, чтобы ответ на вопрос был „нет“. В таком случае мы всячески приветствуем градацию исторических зданий на „почти памятники“, „просто ценные“ и на любые другие формулировки, рожденные фантазией (главы НИиПИ „Спецреставрация“ Игоря) Пасечника. Советские здания обязаны быть взяты под охрану! Мы очень давно на этом настаиваем, прекрасно, что сейчас некоторые (!) из них ее обретут. Но самое главное — чтобы ни одно из зданий, которые сейчас находятся под охраной, ее не лишилось!» — заметил собеседник.

Одно из предложений по спасению от сноса перестроенных исторических зданий — сделать список таких построек, рекомендованных к восстановлению первоначального облика. По примеру перечня рекомендованных к воссозданию утраченных доминант Петербурга, который есть в законе №820-7.

Старт общественного обсуждения проекта корректировки закона запланирован на 8 ноября, оно продлится до 11 ноября. Затем документу предстоит пройти еще ряд этапов, в частности, государственную историко-культурную экспертизу, обсуждение в профильном комитете Заксобрания, согласование в Минкульте.