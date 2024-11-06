Глава КГИОП: внесение несредовых объектов в закон об охранных зонах Петербурга преждевременно

Внесение списка несредовых объектов в закон об охранных зонах Петербурга № 820-7 является преждевременным. Туда войдет список ценных средовых объектов. Об этом 6 ноября рассказал глава комитета по охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов на пресс-конференции в ТАСС,

«Большое количество вопросов вызвал перечень так называемых неценных, несредовых объектов или объектов, утративших ценность, который мы публиковали в рамках общественных обсуждений. Та работа, которая была выполнена, тот некий эксперимент, который мы вполне осознанно провели, нам показал, что, наверное, вот эта публикация и включение в закон некоего перечня неценных объектов — он преждевременный», — рассказал председатель КГИОП.

«В настоящий момент в закон войдет список ценных средовых объектов. Это некий дополнительный список, которого в законе не было. <…> При этом те объекты, которые не вошли в тот или иной список, останутся историческими и также будут охраняться», — пояснил глава комитета.