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Город Глава КГИОП: внесение несредовых объектов в закон об охранных зонах Петербурга преждевременно

Глава КГИОП: внесение несредовых объектов в закон об охранных зонах Петербурга преждевременно

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4 комментария

Внесение списка несредовых объектов в закон об охранных зонах Петербурга № 820-7 является преждевременным. Туда войдет список ценных средовых объектов. Об этом 6 ноября рассказал глава комитета по охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов на пресс-конференции в ТАСС,

«Большое количество вопросов вызвал перечень так называемых неценных, несредовых объектов или объектов, утративших ценность, который мы публиковали в рамках общественных обсуждений. Та работа, которая была выполнена, тот некий эксперимент, который мы вполне осознанно провели, нам показал, что, наверное, вот эта публикация и включение в закон некоего перечня неценных объектов — он преждевременный», — рассказал председатель КГИОП.

Михайлов добавил, что работа по инвентаризации объектов исторической застройки должна быть продолжена.

«В настоящий момент в закон войдет список ценных средовых объектов. Это некий дополнительный список, которого в законе не было. <…> При этом те объекты, которые не вошли в тот или иной список, останутся историческими и также будут охраняться», — пояснил глава комитета.

Спикер подчеркнул, что изменение принципа охраны будет отложено до проведения полной инвентаризации всей застройки в исторически сложившихся центральных районах.

Ранее предлагалось разделить исторические здания (которые не входят в реестр объектов культурного) на ценные средовые, средовые и несредовые. Это вызвало волнения градозащитников за сохранность «несредовой» застройки и возможности ее сноса. В законопроекте, который разрабатывается, останутся только две первые категории.

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Комментарии
5
lachavoje
1 час
После нас - хоть потоп(
nawuha
59 минут
Внесение несредовых объектов, это где надо родиться, чтобы так грамотно писать?
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