Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 764мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Петербурге увеличилось число уголовных дел против половой неприкосновенности

В Петербурге увеличилось число уголовных дел против половой неприкосновенности

603
4 комментария

В Городской суд Петербурга в 2024 году поступило в три раза больше уголовных дел против половой свободы и неприкосновенности человека, чем в 2023 году. Статистику привела руководитель пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в своем telegram-канале в среду, 6 ноября.

«За 12 месяцев 2023 года в городском суде было зарегистрировано 7 дел вышеуказанной категории, а за 10 месяцев 2024 года уже 23 дела», — делится Дарья Лебедева. 

К тому же рост числа таких дел наблюдается в районных судах города. Так, в 2023 году в суды поступило 33 дела об изнасиловании и развратных действиях, а за десять месяцев 2024 года — 197 дел. 

Также руководитель пресс-службы судов отметила, что наказания за преступления были разные. В том числе в феврале этого года в Петербурге вынесли первый в стране пожизненный приговор педофилу. Прочитать об этом подробнее можно в нашем материале.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Абрикосов
6 минут
везите нам еще БОЛЬШЕ всякого... ставки... казино сломалось... (((
твой отец ля
11 минут
ставки принимаются? за счет кого произошло увеличение
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00