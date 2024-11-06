В Петербурге увеличилось число уголовных дел против половой неприкосновенности

В Городской суд Петербурга в 2024 году поступило в три раза больше уголовных дел против половой свободы и неприкосновенности человека, чем в 2023 году. Статистику привела руководитель пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в своем telegram-канале в среду, 6 ноября.

«За 12 месяцев 2023 года в городском суде было зарегистрировано 7 дел вышеуказанной категории, а за 10 месяцев 2024 года уже 23 дела», — делится Дарья Лебедева.

К тому же рост числа таких дел наблюдается в районных судах города. Так, в 2023 году в суды поступило 33 дела об изнасиловании и развратных действиях, а за десять месяцев 2024 года — 197 дел.

Также руководитель пресс-службы судов отметила, что наказания за преступления были разные. В том числе в феврале этого года в Петербурге вынесли первый в стране пожизненный приговор педофилу. Прочитать об этом подробнее можно в нашем материале.