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Власть Кто стоит за победой Трампа и что будет с НАТО. Как мировые СМИ отреагировали на выборы в США

Кто стоит за победой Трампа и что будет с НАТО. Как мировые СМИ отреагировали на выборы в США

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7 комментариев

Ведущие западные СМИ с разных сторон подошли к итогам голосования на выборах президента США, на которых побеждает Дональд Трамп.

Так, например, испанское издание AS отмечает, что главную роль в победе Дональда Трампа сыграл бизнесмен Илон Маск. «Самый богатый человек в мире, по данным престижного финансового издания — журнала Forbes, сыграл решающую роль в продвижении стремления Трампа вернуть себе Овальный кабинет, как с точки зрения денег, так и с точки зрения освещения в СМИ», — пишет издание.

Британский Chatham House обсудил возможные последствия второго срока Трампа для мира, отметив опасения в Европе касательно НАТО и безопасности. В анализе подчеркивается, что позиция Трампа может подтолкнуть Европу к росту расходов на оборону и поставить под сомнение будущие обязательства США в рамках таких альянсов, как НАТО, что может повлиять на региональную стабильность.

Американский журнал Vanity Fair оценил победу Трампа как политическое возвращение, упомянув прежние репутационные проблемы и обвинения в подрыве демократии.

Fox News акцентировал внимание на «неожиданном развороте» предвыборных событий в пользу Трампа, объясняя его победу высокой явкой избирателей в ключевых штатах.

Al Jazeera рассмотрела вероятные подходы Трампа к внешней политике, особенно в отношении Украины и НАТО. Аналитики издания предполагают, что его позиция «Америка прежде всего» может привести к снижению поддержки Украины, что вызовет неопределенность среди союзников, полагающихся на защиту США.

CNN вспоминает предвыборные лозунги Трампа. В частности, ему припомнили обещания избавить американские города от «оккупации» иностранных преступников и банд, создать величайшую экономику в мире и предотвратить Третью мировую войну. Однако Трамп заблуждается, считают авторы CNN, что новый мандат наделит его неограниченной властью для решения всех проблем.

AP считает, что победа Трампа подтверждает его жесткий подход к политике. Авторы агентства считают, что он в своей предвыборной риторике атаковал Камалу Харрис в глубоко личных, часто женоненавистнических и расистских выражениях, продвигая апокалиптическую картину страны, наводненной жестокими мигрантами. «Грубая риторика в сочетании с образом гипермужественности нашла отклик у разгневанных избирателей — особенно мужчин — в глубоко поляризованной стране», — говорится в материале AP.

Fox News пишет, что Трамп стал лишь вторым президентом в истории, который прослужил два непоследовательных срока. Первым был Гровер Кливленд, который был избран в 1884 году и снова в 1892 году. Также издание отмечает два совершенно разных подхода к ведению предвыборной кампании. «Кампания Трампа рекламировала политику экономического роста, ориентированную на Америку, обеспечение безопасности границ, прекращение инфляции и восстановление „мира через силу“. Тем временем Харрис вела кампанию, заявляя, что Трамп представляет угрозу демократии, и предупреждала сторонников, что он подпишет национальный запрет на аборты — то, что Трамп неоднократно отрицал», — пишут авторы Fox News.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже объявил Дональда Трампа избранным президентом США. Республиканец получает поздравления от правителей разных стран. Одним из первых Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле, белорусский лидер Александр Лукашенко также назвал его победителем. Сам Трамп выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США. Подробности читайте на «Фонтанке». Также читайте подробнее о том, как в России оценили итоги выборов и кто вообще такой Дональд Трамп.

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Комментарии
8
Сила в Правде!!
37 минут
а ещё рубль укрепится и продукты в россии подешевеют а маск построит в воронеже гигафабрику... хе-хе.
DMaster
25 минут
"Трамп станцевал перед сторонниками под песню YMCA, его сняли на видео" - Что он делает? - Джига-дрыгает. :-) Хотя Ельцин тоже был горазд в свое время.
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