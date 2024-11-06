Кто стоит за победой Трампа и что будет с НАТО. Как мировые СМИ отреагировали на выборы в США

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Ведущие западные СМИ с разных сторон подошли к итогам голосования на выборах президента США, на которых побеждает Дональд Трамп.

Так, например, испанское издание AS отмечает , что главную роль в победе Дональда Трампа сыграл бизнесмен Илон Маск. «Самый богатый человек в мире, по данным престижного финансового издания — журнала Forbes, сыграл решающую роль в продвижении стремления Трампа вернуть себе Овальный кабинет, как с точки зрения денег, так и с точки зрения освещения в СМИ», — пишет издание.

Британский Chatham House обсудил возможные последствия второго срока Трампа для мира, отметив опасения в Европе касательно НАТО и безопасности. В анализе подчеркивается, что позиция Трампа может подтолкнуть Европу к росту расходов на оборону и поставить под сомнение будущие обязательства США в рамках таких альянсов, как НАТО, что может повлиять на региональную стабильность.

Американский журнал Vanity Fair оценил победу Трампа как политическое возвращение, упомянув прежние репутационные проблемы и обвинения в подрыве демократии.

Fox News акцентировал внимание на «неожиданном развороте» предвыборных событий в пользу Трампа, объясняя его победу высокой явкой избирателей в ключевых штатах.

Al Jazeera рассмотрела вероятные подходы Трампа к внешней политике, особенно в отношении Украины и НАТО. Аналитики издания предполагают, что его позиция «Америка прежде всего» может привести к снижению поддержки Украины, что вызовет неопределенность среди союзников, полагающихся на защиту США.

CNN вспоминает предвыборные лозунги Трампа. В частности, ему припомнили обещания избавить американские города от «оккупации» иностранных преступников и банд, создать величайшую экономику в мире и предотвратить Третью мировую войну. Однако Трамп заблуждается, считают авторы CNN, что новый мандат наделит его неограниченной властью для решения всех проблем.

AP считает , что победа Трампа подтверждает его жесткий подход к политике. Авторы агентства считают, что он в своей предвыборной риторике атаковал Камалу Харрис в глубоко личных, часто женоненавистнических и расистских выражениях, продвигая апокалиптическую картину страны, наводненной жестокими мигрантами. «Грубая риторика в сочетании с образом гипермужественности нашла отклик у разгневанных избирателей — особенно мужчин — в глубоко поляризованной стране», — говорится в материале AP.

Fox News пишет, что Трамп стал лишь вторым президентом в истории, который прослужил два непоследовательных срока. Первым был Гровер Кливленд, который был избран в 1884 году и снова в 1892 году. Также издание отмечает два совершенно разных подхода к ведению предвыборной кампании. «Кампания Трампа рекламировала политику экономического роста, ориентированную на Америку, обеспечение безопасности границ, прекращение инфляции и восстановление „мира через силу“. Тем временем Харрис вела кампанию, заявляя, что Трамп представляет угрозу демократии, и предупреждала сторонников, что он подпишет национальный запрет на аборты — то, что Трамп неоднократно отрицал», — пишут авторы Fox News.