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Город Со стапелей Балтийского завода спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»

Со стапелей Балтийского завода спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»

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25 комментариев

Со стапелей Балтийского завода 6 ноября сошёл универсальный атомный ледокол «Чукотка». Судно стало пятым в проекте 22220 и четвёртым в серии, которая строится по заказу госкорпорации «Росатом».

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», церемония прошла 6 ноября, в ней дистанционно принял участие президент России Владимир Путин.


«Крёстной матерью» стала Елена Шмелева, председатель совета федеральной территории «Сириус».

Контракт на строительство «Чукотки» был заключён в августе 2019 года, ледокол заложили в декабре 2020-го. Строительство финансируется в равных долях государством и Росатомом, рассказали на заводе, в нем принимали участие 6 тысяч человек.

Благодаря конструктивным особенностям, судно весом 17 тыс. тонн может пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 метров. В движение ледокол приводит двухреакторная ядерная установка мощностью 175 МВт, ресурс которой рассчитан на 40 лет работы.

Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. «Арктика», «Сибирь» и «Урал» уже обеспечивают круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. Ещё одно судно, «Якутия», проходит швартовые испытания и готовится к ходовым, оно достроено, по данным Балтийского завода, на 96 %.

После спуска на воду «Чукотку» проведут в зону достройки, которая займёт, по оценкам представителей верфи, до 3 лет. Кроме того, по проекту 22220 строятся «Якутия» и «Ленинград», в следующем году планируется заложить «Сталинград».

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Комментарии
25
282694747
37 минут
Посудина не поплывет.Что такое Шмелева и Путин?
Отец Родной
40 минут
Это знаменитый на всю галактику ледокол Лидер, который обещали в 2015 году?
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