Врачи спасают ребёнка, сбитого борцом на «Мерседесе» у Горского кладбища в Сестрорецке

Врачи сестрорецкой больницы борются за жизнь девятиклассника из Лисьего Носа. Накануне вечером в районе Горского кладбища подростка сбил «Мерседес» под управлением 26-летнего молодого человека.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, 14-летний школьник угодил под колеса легковой, когда выходил из автобуса на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадавший получил серьезные травмы и перенес клиническую смерть. Мальчик был госпитализирован в больницу № 40 в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают всё, что в их силах.

По данным «Фонтанки», «Мерседесом» управлял 26-летний тренер и мастер спорта по греко-римской борьбе. За последний год он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.