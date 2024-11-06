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Происшествия Врачи спасают ребёнка, сбитого борцом на «Мерседесе» у Горского кладбища в Сестрорецке

Врачи спасают ребёнка, сбитого борцом на «Мерседесе» у Горского кладбища в Сестрорецке

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17 комментариев

Врачи сестрорецкой больницы борются за жизнь девятиклассника из Лисьего Носа. Накануне вечером в районе Горского кладбища подростка сбил «Мерседес» под управлением 26-летнего молодого человека.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, 14-летний школьник угодил под колеса легковой, когда выходил из автобуса на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадавший получил серьезные травмы и перенес клиническую смерть. Мальчик был госпитализирован в больницу № 40 в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают всё, что в их силах.

По данным «Фонтанки», «Мерседесом» управлял 26-летний тренер и мастер спорта по греко-римской борьбе. За последний год он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Комментарии
17
VKuser707577
34 минуты
Господа журналисты, не возможно попасть под машину, выходя из автобуса. Для этого водитель авто должен ехать по тротуару. Так что, сначала парень вышел из автобуса на остановку, затем вышел на проезжую часть и только потом попал по машину.
Леошид Турист
49 минут
Как можно попасть под машину, выходя из автобуса? 🤔
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