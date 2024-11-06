Православные активисты обнаружили порнографию в отзывах на нижнее белье на маркетплейсах и пожаловались в прокуратуру

Православные активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру с жалобой на маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress. Об этом пишут «Ведомости», в чьем распоряжении оказалось заявление организации.

Представители центра просят ведомство организовать проверку торговых площадок из-за отзывов покупателей на купленное нижнее белье, в которых «открыто размещаются порнографические материалы» — то есть, не что иное как фотографии покупателей в купленном прозрачном нижнем белье.

По мнению авторов жалобы, отзывы доступны «неограниченному кругу лиц», в том числе детям и могут причинить вред их здоровью и развитию. Посему в качестве обоснования для проверки «Сорок сороков» ссылается на требования закона о защите детей от вредной информации.