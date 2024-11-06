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Общество Православные активисты обнаружили порнографию в отзывах на нижнее белье на маркетплейсах и пожаловались в прокуратуру

Православные активисты обнаружили порнографию в отзывах на нижнее белье на маркетплейсах и пожаловались в прокуратуру

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17 комментариев

Православные активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру с жалобой на маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress. Об этом пишут «Ведомости», в чьем распоряжении оказалось заявление организации.

Представители центра просят ведомство организовать проверку торговых площадок из-за отзывов покупателей на купленное нижнее белье, в которых «открыто размещаются порнографические материалы» — то есть, не что иное как фотографии покупателей в купленном прозрачном нижнем белье.

По мнению авторов жалобы, отзывы доступны «неограниченному кругу лиц», в том числе детям и могут причинить вред их здоровью и развитию. Посему в качестве обоснования для проверки «Сорок сороков» ссылается на требования закона о защите детей от вредной информации.

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Сорок Сороков Маркетплейсы Порнография Защита детей
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Комментарии
17
капралъ
39 минут
мне кажется, за такие обращения надо крупно штрафовать заявителей.
СпортивнаяДевушка
17 минут
чё-то я не поняла... - была же команда: размножаться срочно-срочно, много-много! Надо каждой девушке выдать по два комплекта это кружевного белья!
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